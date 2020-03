Coronavirus, in Francia 3.500 persone travestite da Puffi si radunano per battere un record

Il coronavirus comincia a far paura anche in Francia. Il numero dei contagi continua a crescere, tanto da spingere le autorità a mettere in pratica tutte le misure necessarie per arginare la diffusione di Covid-19. I fan dei Puffi, tuttavia, non sembrano essere così preoccupati, anzi. Nella giornata di ieri, 8 marzo, si è tenuto a Landerneau, in Bretagna, un raduno che ha coinvolto oltre 3.500 persone appassionate del celeberrimo fumetto e cartone animato. L'obiettivo era quello di battere il record mondiale di persone vestite da Puffi.

VIDEO: Thousands gathered in France at the weekend to break the world record for the largest-ever gathering of Smurfs.

Around 3500 people set aside fears of the #coronavirus to dress up as the characters, which come from a Belgian comic franchise pic.twitter.com/G3tMFoTE6A

— AFP news agency (@AFP) March 9, 2020