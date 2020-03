Coronavirus, compagnie aeree in crisi: per molte rischio bancarotta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Come per altri settori, effettoper l'interoUn primo effetto si è visto, ad esempio, con il caso Alitalia per la quale, nel pieno dell'emergenza, si sono di fatto azzerate leaprendo la strada a unaCome ha spiegato lail settore potrebbe registrare nelun calo del fatturato compreso tra 63 e 113 miliardi di dollari. In pratica, un quinto dell'intero giro d'affari mondiale. Sempre Iata afferma che il salvataggio dell'industria aerea costerà fino aDato che potrebbe ancora peggiorare visto che molte compagnie, ovunque, si sono viste costrette a tagliare fino al 90% del voli mentre avanza a grandi passi ildellaEntro lamolte compagnie aeree finiranno in bancarotta a causa delle ricadute della pandemia: questa la drammatica previsione del Center for Aviation (Capa), specializzato nella consulenza sul settore aereo, nel sottolineare che. Secondo il Capa, "a causa dell'impatto del coronavirus e delle limitazioni ai viaggi varate a livello globale, molte compagnie aeree sono già probabilmente in bancarotta tecnica o in violazione sostanziale dei covenant sul debito".espressa anche daAmministratore delegato di, il raggruppamento che controlla, tra gli altri, British Airways, Aer Lingus e Iberia: "La situazione sarà dinamica nelle prossime settimane." e non c'è garanzia che molte di queste sopravvivano", ha detto al Financial Times.ha da parte sua deciso di lasciare a casa 7.300 dipendenti, vale a dire il 90% dell'organico. Duemila i tagli prospettati damentre sull'altra sponda dell'Atlantico laha ridotto la sua operatività al 20% e offre una indennità di 12 mesi per lasciare la compagnia aerea.