Coronavirus, ANA rinvia inaugurazione volo Milano Malpensa-Tokyo Haneda

(Teleborsa) - Niente inaugurazione il 20 aprile del volo diretto ANA (All Nippon Airways) da Milano Malpensa a Tokyo Haneda (Aeroporto più vicino alla città dello scalo di Narita) rinviata almeno al 16 maggio. Rimane in ogni caso da definirne la data. La condizione, naturalmente, è la cessazione dell'emergenza coronavirus e il termine del divieto di ingresso in Giappone disposto dal Governo nipponico nei confronti dei cittadini di 35 Paesi, tra cui l'Italia.



ANA, a seguito del diffondersi dell'epidemia di COVID-19 e per rispondere al contrarsi della domanda, ha nel frattempo intanto modificato il suo operativo fra il 29 marzo e il 24 aprile 2020 riguardo i propri collegamenti dal Giappone verso le diverse destinazione europee del suo network.





© RIPRODUZIONE RISERVATA