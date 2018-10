Consumi fermi: Confcommercio stima rallentamento PIL a ottobre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Confcommercio poco ottimista sulla crescita dell'Italia. Per ottobre 2018 l'Ufficio Studi della Confederazione stima unarispetto allo 0,8 di settembre. Per il terzo trimestre 2018, invece, le attese sono per un aumento dello 0,1% in termini congiunturali, mentre il tasso di crescita tendenziale si attesterebbe allo 0,9%.Non aiuta lada parte degli italiani:. "La domanda delle famiglie continua a non imboccare un sentiero di crescita consolidato.l'evoluzione degli ultimi mesi segnala una", rileva l'Ufficio Studi.registrata in termini congiunturali dall'ICC, che segue l'aumento dello 0,7% di agosto, èè inveceDal fronte, per ottobre 2018 Confindustria s. Nel confronto con lo stesso mese del 2017 la variazione dei prezzi dovrebbe collocarsi al +2%, in aumento rispetto al dato di settembre (+1,5%). Sull'andamento del mese pesano le, regolamentati e non, i cui prezzi risentono in misura significativa delle tensioni sul petrolio.