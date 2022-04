Molto Economia, dopo la crisi energetica anche quella alimentare

«L'inflazione che analisti e mercati ritenevano temporanea rischia di diventare permanente. Primo, per le incertezze legate alla durata del conflitto in Ucraina. Secondo, per l'impatto sul modello della globalizzazione e sul riaggiustamento delle catene internazionali, che provocano strozzature dal lato dell'offerta generando inflazione». Un passaggio chiave dell'intervista all'economista Tommaso Nannicini, senatore Pd, su MoltoEconomia, giovedì in edicola (e disponibile online) con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone: Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia.

Pandemia e guerra

Prima la pandemia, ora la guerra. E dopo il caro bollette l'emergenza arriva a tavola. In una spirale di eventi. Approvvigionamenti e produzione agricola, logistica, trasporti. Minore disponibilità di prodotti, prezzi più alti. Inflazione. Salari. Qual è lo scenario che si prospetta? Intanto, una globalizzazione che forse non sarà più tale. O almeno non più quella che abbiamo conosciuto.

MoltoEconomia esamina, a cascata, anche come si muove il mondo del lavoro. Si registra un paradosso, intanto: l'Italia continua a scontare una disoccupazione più elevata della media europea, eppure le aziende faticano a trovare personale. Un deficit che equivale a 300mila posizioni. Mancano in modo rilevante profili specializzati, soprattutto figure tecniche. E ci sono 3 milioni di Neet. Altro capitolo: si torna in ufficio. Con lo smart working in molti avevano creduto a una riduzione degli spazi per il lavoro, invece la domanda cresce. Cambiano però layout e architettura degli ambienti: conquistano metri quadrati sale lounge, ambulatori interni e palestre. E la scrivania ora si prenota.

Si torna a parlare di Superbonus, ma con un focus sul meccanismo che trasforma l'intervento in casa in una buona opportunità di investimento, scegliendo la detrazione fiscale, a determinate condizioni. MoltoEconomia avvia dal numero di aprile il racconto delle eccellenze italiane: realtà imprenditoriali che ambiscono ad allargare i propri orizzonti prima, e anche dopo, la quotazione in Borsa. Si parte con Labor, Civitanavi Systems, MA Group e Gelesis.