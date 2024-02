Annunciati i migliori ristoranti "delivery" del 2023: ecco la classifica

Giovedì 29 Febbraio 2024, 11:55

Just Eat ha annunciato i vincitori degli Awards 2023, riconoscendo i migliori partner sulla piattaforma per la qualità e l'innovazione nel food delivery. La quarta edizione dell'evento ha visto una varietà di ristoranti, dalle grandi catene alle piccole realtà locali, premiati in 22 categorie, inclusi premi speciali e riconoscimenti per specifici tipi di cucina. Tutti i vincitori sono stati selezionati per la loro passione, l'attenzione alla qualità delle materie prime e la costante ricerca del miglioramento. I candidati sono stati scelti da una giuria indipendente basata sulla soddisfazione dei clienti, performance commerciale e motivazione del ristorante, con i vincitori finali votati dai clienti di Just Eat.



I Just Eat Awards hanno inoltre premiato i migliori ristoranti per area geografica, evidenziando l'importanza della capillarità di Just Eat in tutta Italia. Questi riconoscimenti dimostrano l'impegno di Just Eat nel valorizzare la diversità e l'eccellenza gastronomica italiana nel contesto del food delivery.

Da Nord a Sud, che ci si trovi in una piccola città o in una metropoli, Just Eat permette di ordinare dai migliori partner locali e, in quest’ultima edizione dei Just Eat Awards, premia i ristoranti che si sono contraddistinti nel panorama gastronomico italiano grazie alla categoria “Migliori ristoranti per area geografica”, includendo sia grandi che piccole città. In questo contesto, la capillarità di Just Eat riveste un'importanza fondamentale, grazie alla presenza su tutto il territorio nazionale, cresciuta notevolmente sia attraverso il modello di assunzione proprietario sia tramite partnership strategiche. I vincitori di quest’anno sono:

Cucineria di Bologna (Miglior ristorante del Nord Italia - Grandi città)

Kung Fu Pizza - da Zazzà di Novara (Miglior ristorante del Nord Italia – Piccole città)

Yami Sushi di Pescara (Miglior ristorante del Centro Italia – Grandi città)

Pizzeria Napoletana Mi Dica di Ciampino (Miglior ristorante del Centro Italia - Piccole città)

Gyrosteria Yannis di Bari (Miglior ristorante del Sud Italia & Isole – Grandi città)

Oven di Cagliari (Miglior ristorante del Sud Italia & Isole – Piccole città)

Pizzeria da Totò (Miglior ristorante di Milano)

Saloon del Panino (Miglior ristorante di Roma)

McDonald’s (Brand internazionale più amato)

Old Wild West (Brand nazionale più amato)

Si arriva, infine, alla categoria dei “Migliori ristoranti per tipologia di cucina”, che riflette l'importanza crescente della diversità gastronomica e dell'esperienza culinaria anche nel delivery. Il consumatore moderno è sempre più interessato a scoprire ristoranti che offrono cucine autentiche, che spaziano dalle tradizioni culinarie globali alle cucine etniche di nicchia, anche unendo culture e sapori distanti. Proprio come emerge dal trend Fusion of Cultures analizzato nella Mappa del cibo a domicilio in Italia, questa tendenza evidenzia il desiderio di esplorare sapori unici e nuove esperienze gastronomiche, che si traduce in una crescente domanda di ristoranti che si distinguono per la qualità e l'autenticità della loro offerta. I vincitori di questa edizione sono:

Jiaozi Ravioleria Cinese di Bologna (Miglior ristorante di cucina orientale)

Cucchi Burgers - San Giovanni di Roma (Miglior hamburgeria)

Gelateria Blue Ice di Roma (Miglior gelateria)

Panzerotto Mio Baggio di Milano (Miglior ristorante di cucina italiana)

Pizzeria Salvo – Riviera di Chiaia di Napoli (Miglior pizzeria)

Green M’ama di Napoli (Brand di cucina vegetariana-vegana più amato)

Una menzione speciale va a Bowl! di Genova che si è guadagnato il premio di Miglior pokeria, e per il terzo anno consecutivo l’ambitissimo riconoscimento di Miglior Ristorante d’Italia. Tra i migliori partner della città ligure, la forza di Bowl! risiede nell’altissima qualità e personalizzazione del prodotto, realizzato con ingredienti freschi e genuini, che negli anni sono stati in grado di conquistare e fidelizzare i clienti genovesi.

Ogni ristorante premiato ha ottenuto più visibilità in piattaforma, insieme a codici sconto da concedere ai clienti come segno di gratitudine per il loro sostegno, e una targa e relative vetrofanie da esporre nel proprio locale a testimonianza del fatto di essere tra i migliori ristoranti su Just Eat Italia. Inoltre, considerando l’impatto che oggi la sostenibilità ambientale svolge nelle scelte dei consumatori, Just Eat insieme al partner My Emissions offrirà una reportistica personalizzata del menù del ristorante per capirne l’impatto ambientale.