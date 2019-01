Carige, Malacalza: sì all'aumento di capitale, ma il Cda chiarisca sul piano industriale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Dopo giorni di tensione,L'azionista più pesante di- che dopo aver fatto saltare l'aumento di capitale della banca è finito nel mirino della Bce con conseguente commissariamento dell'istituto ligure (ma riconferma dei vertici) -A unaappunto: se avrà tutte le informazioni.- In un comunicato giunto in serata, riguardo alla sottoposizione di banca Carige all'amministrazione straordinaria, Malacalza Investimentianche successivamente alla data dell'assembleaa fronte di una naturale disponibilità del consiglio di amministrazione a fornire a tutti gli azionisti i necessari elementi conoscitivi e valutativi - il riferimento è, tra l'altro, alDa parte del gruppo, primo azionista con il 27,7% del capitale della banca, non c'è dunque nessuna