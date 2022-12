Bruxelles promuove Manovra ma giudica "non in linea" misure POS, cartelle e contante

(Teleborsa) -varata dal Governo Meloni, maformulate per l'Italia, in particolar modo in tema difiscale.Fra le misure rinviate al mittente c'è la norma chenel 2023 e quella che riguarda laper il periodo 2000-2015, che risulterebbe "equivalente a un condono". Bocciate anche la norma sull'innalzamento deled ilanticipato con criteri di età più severi.Il commissario europeo all'Economiaha poi spigato che nella Manovra "ci possono essere alcune misure specifiche che possono riguardare o aver riguardato obiettivi del Pnrr e che bisogna evitare di contraddire e capovolgere" come ad esempio quelle sui pagamenti digitali."Per noi era prioritario in questo momento avere un atteggiamento di prudenza da parte delle autorità italiane nel bilancio, perché siamo in un contesto molto complicato", ha spiegato il Commissario, ricordando che la manovra "è stata fatta molto rapidamente e con diverse richieste alle quali far fronte".Nel complesso, lacontenuti nella raccomandazione del Consiglio del 12 luglio 2022 ealla base del progetto di bilancio per il 2022 ed il 2023.Bruxellesdi aver concentrato gli investimenti nella transizione verde e digitale e per la sicurezza energetica. Ma riguardo le, la Commissioneancora chee delle imprese più esposte e che siano progressivamente ritirate man mano che diminuiscono le pressioni sui prezzi dell'energia.La Commissione è inoltre del parere chedelle raccomandazioni del Consiglio del 12 luglio 2022, che richiedevano di adottare e attuare adeguatamente laper promuovere una ridurre le imposte sul lavoro e aumentare l'efficienza del sistema fiscale ed invita quindi le autorità ad accelerare i progressi in tal senso.