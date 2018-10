Brillante Piazza Affari, maglia rosa d'Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Partono col segno positivo le principali borse europee seguendo il rally messo a segno dalle piazze asiatiche. Gli investitori continuano a seguire da vicino le vicende italiane: entro oggiricevuta la scorsa settimana dall'Ue.Lo sguardo degli addetti ai lavori è rivolto anche all'(BCE). Non attese novità dall'Eurotower sul fronte dei tassi di interesse, mentre si guarda soprattutto alla conferenza stampa post decisione, che tiene come di consueto il governatoreSpunti attesi anche dalla, partita ufficialmente anche in Europa.l'Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,50%. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.227,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,82%), raggiunge 69,69 dollari per barile.In forte calo lo spread, che raggiunge 288 punti base (-24 punti base), con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,35%.Francoforte avanza dello 0,82%. Frazionale la salita di Londra, +0,32% e Parigi +0,73%.il FTSE MIB (+1,63%), che raggiunge i 19.392 punti.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori bancario (+3,43%), automotive (+2,28%) e telecomunicazioni (+2,15%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori sanitario (-0,59%) e materie prime (-0,46%).Tra idi Milano, in evidenza Ferragamo (+5,85%) per contro invece Luxottica scivola dello 0,30%.Toniche le banche, in particolare UBI (+5,01%) e Banco BPM (+4,96%).Fiat Chrysler (+4,57%) festeggia la cessione di Magneti Marelli ai giapponesi. Frenano le Ferrari con un -0,59%.Tra i pochi titoli in calo, c'è Recordati, che cede lo 0,80%.di Milano, Credem (+3,89%), Banca MPS (+3,46%), Credito Valtellinese (+3,16%) e Banca Ifis (+2,86%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Juventus, che ottiene -0,89%.