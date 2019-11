Borse europee prudenti, cautela su commercio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Finale senza grandi scossoni per le principali borse europee dovefra Stati Uniti e Cina.Sul mercato Forex, l'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04%. L'Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,31%. Il(Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,77%) si attesta su 56,79 dollari per barile. Le scorte settimanali negli USA sono cresciute più delle attese.Balza in alto lo spread, posizionandosi a +135 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,02%.bilancio positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,24%. Poco mossa Londra, che segna un quasi nulla di fatto. Parigi, registra una plusvalenza dello 0,34%., che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che si ferma a 23.373 punti.sanitario (+2,19%), beni per la casa (+0,61%) e viaggi e intrattenimento (+0,46%) in buona luce sul listino milanese.Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti materie prime (-1,67%), chimico (-1,54%) e media (-0,63%).Tra idi Milano, in evidenza Diasorin (+3,99%), Terna (+1,83%), Azimut (+1,72%) e Recordati (+1,69%).Sotto pressione Tenaris, che accusa un calo dell'1,67%.Scivola Poste Italiane, con un netto svantaggio dell'1,57%.In rosso Mediobanca, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,06%.Tra i, Mutuionline (+5,79%), ASTM (+3,52%), Sias (+3,39%) e Reply (+2,96%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Fincantieri, che prosegue le contrattazioni a -5,09%. Spicca la prestazione negativa di Piaggio, che scende del 3,89%. Lettera su Banca Ifis, che registra un importante calo del 2,91%.Affonda Banca MPS, con un ribasso del 2,88%.