Borse europee positive, Milano inclusa

Ultimo aggiornamento: 12:54

Sono tutte orientate al rialzo, in linea coi futures Usa, le Borse europee con l'eccezione di Madrid al palo (-0,03%) dopo le aste di titoli di Stato. L'abbassamento della tensione fra Usa e Iran, malgrado ilgreggio sia in leggera ripresa, spinge il mercati a tornare a valutare i dati macroeconomici. Non a caso svetta Francoforte (+1,33%) che beneficia del dato sulla produzione industriale, salita dell'1,1% a novembre dopo due cali consecutivi nei mesi precedenti.A spingere la Borsa tedesca contribuiscono poi Infineon (+2,67%) e Dialog (+2,45%) come Stm (+3,46%), sul podio a Milano (+0,8%) come a Parigi (dove l'indice guadagna lo 0,51%): al pari di Asm (+2,22%) si tratta di fornitori di Apple, che ha registrato una crescita a due cifre delle vendite diIphone in Cina a dicembre in un momento comunque favorevole ai titoli tecnologici con il Nasdaq che alla vigilia ha toccato un nuovo record.A Piazza Affari si registra una terza seduta consecutiva in gran spolvero per Azimut. Il titolo sale del 2,5% a 23,01 euro in attesa dei risultati preliminari del 2019 che, secondo le stime degli analisti si dovrebbe chiudere con un utile record. Corrono anche gli altri titoli del risparmio gestito con in testa Banca Generali (+3,4%) anch'essa in attesa dei conti 2019 dopo quelli già annunciati da Mediolanum (+3%) alla vigilia e stamane da Fineco (+2,6%) e Anima (+2,2%).