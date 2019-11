Ultimo aggiornamento: 13:49

Borse europee positive in sintonia con i futures Usa, sulla scia dell'entusiasmo in Asia per la vittoria dei democratici alle elezioni di Hong Kong, dopo il rialzo in linea con le stime degli indici Ifo sulla fiducia delle imprese in Germania e in attesa dell'intervento a Francoforte di Yves Mersch, membro dell'esecutivo della Bce, previsto per le 19 di oggi.Londra (+0,85%) è la migliore davanti a Milano (Ftse Mib +0,8%), Madrid (+0,6%), Francoforte (+0,45%) e Parigi (+0,35%). In arrivo dagli Usa gli indici Fed di Chicago (attività economica nazionale) e di Dallas (attività manifatturiera), mentre per domani è previsto il discorso del presidente della Fed Jerome Powell a Rhode Island e tra due giorni il Beige Book sull'economia nazionale.L'acquisizione dell'americana Tiffany spinge Lvmh (+1,75%) a Parigi, ma salgono anche Cie (+1,5%), Burberry (+2,75%) e Persimmon (+1,4%). In campo automobilistico bene Valeo (+2,25%), Daimler (+1,3%), Ferrari (+1%) ed Fca (+0,95%). Sprint di Unicredit (+2,59%) che ha confermato di lavorare al dossier Yapi Kredi (-2,39%) in Turchia.