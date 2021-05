20 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - Poco mossa la borsa di Milano, che si allinea all'andamento cauto delle altre borse di Eurolandia, dopo la seduta negativa di ieri, dominata dal crollo delle criptovalute e dalla possibilità della Fed di ridimensionare presto il suo programma di acquisti di asset.

Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,219. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.871,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,46%.



Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,97% a quota +116 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,06%.



Tra i listini europei piccolo passo in avanti per Francoforte, che mostra un progresso dello 0,30%, incolore Londra, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e composta Parigi, che cresce di un modesto +0,32%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,15% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 26.802 punti.



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Campari (+1,83%), Amplifon (+1,59%), DiaSorin (+1,37%) e Nexi (+0,89%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Banco BPM, che ottiene -2,21%.



Spicca la prestazione negativa di BPER, che scende dell'1,75%.



Mediobanca scende dell'1,69%.



Calo deciso per Unipol, che segna un -1,31%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Datalogic (+4,20%), El.En (+2,67%), Brunello Cucinelli (+2,30%) e Maire Tecnimont (+1,90%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca MPS, che ottiene -1,80%.



Sotto pressione Autogrill, con un forte ribasso dell'1,67%.



Soffre Tod's, che evidenzia una perdita dell'1,40%.



Preda dei venditori UnipolSai, con un decremento dell'1,11%.