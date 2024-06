Mercoledì 5 Giugno 2024, 06:25

L'allarme per lo sciopero dei taxi a ridosso delle elezioni europee, oggi e domani, è rientrato. Un'affollata riunione al ministero dei Trasporti con più di 30 sigle di tassisti ha portato alla sospensione della protesta dopo l'impegno del viceministro Edoardo Rixi a mettere mano ai cosiddetti decreti Salvini e approvarli in tempi rapidi. Il tavolo è già convocato per il 17 giugno. I decreti attuativi della riforma del 2019 prevedono in particolare l'istituzione del registro taxi e noleggio con conducente (Ncc), la regolamentazione del foglio di servizio elettronico e la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche come Uber. Rixi ha parlato di «senso di responsabilità da parte della categoria e voglia di lavorare per creare delle normative che siano più stringenti contro l'abusivismo che purtroppo da tempo attanaglia il settore». «Mi impegno a garantire il diritto al lavoro a taxisti e Ncc. C'è posto per tutti, mi interessa il servizio agli utenti, contrastare l'abusivismo, però abbiamo fatto diversi passi avanti», ha detto il vicepremier Matteo Salvini.

Taxi, sciopero del 5 e 6 giugno revocato: a breve un nuovo vertice

Lo sciopero per il momento è «sospeso», in attesa di «un segnale evidente nella prossima convocazione che porti a definire finalmente una legge pubblicata in Gazzetta cinque anni fa», ha detto Riccardo Cacchione di Usb taxi. I tassisti temevano soprattutto che, dopo l'incontro del ministro delle Imprese, Adolfo Urso, con il vice presidente di Uber, Tony West, il 24 aprile, si fosse «interrotto ogni tipo di contatto» con il governo, ha spiegato il delegato di Claai-Unione Artigiani, Pietro Gagliardi. I rappresentanti della multinazionale hanno contestato in particolare l'ipotesi di un obbligo per gli Ncc di un'attesa minima di 30 minuti tra una corsa e l'altra, contenuto nelle bozze dei decreti, come «illegale e anticostituzionale».