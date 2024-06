Giovedì 6 Giugno 2024, 00:10 - Ultimo aggiornamento: 00:14

Nella Pubblica amministrazione niente più incarichi di consulenza affidati ai pensionati. Questi ultimi possono svolgere attività di formazione e ricoprire ruoli che non prevedono compiti di dirigenza e direzione. A stringere le maglie è stata una delibera della Corte dei Conti della regione Lazio. La Corte a maggio ha risposto a una richiesta di parere arrivata dal sindaco del Comune di Cassino, ribadendo quanto già messo nero su bianco da precedenti leggi e circolari. I giudici hanno affermato che il personale in quiescenza delle pubbliche amministrazioni può solo svolgere incarichi che non rientrano in quelli di studio, consulenza, dirigenza o direzione. Nella Pubblica amministrazione lavorano circa 100 mila pensionati, la maggior parte, quasi 80 mila secondo i dati Istat, nell'Istruzione e nella Sanità. Il problema però è più ampio e complesso. La delibera della sezione regionale della Corte dei Conti cerca di trovare un equilibrio tra l'esigenza di favorire il ricambio generazionale – l'età media nella Pa è salita vertiginosamente in questi anni sulla spinta del vecchio blocco del turnover, raggiungendo così la soglia di allarme dei cinquanta anni – e la volontà di non disperdere il patrimonio di competenze maturato dai dipendenti più anziani.

IL DATO

Oggi quattro statali su dieci hanno un’età compresa tra i 50 e i 59 anni, dicono gli ultimi dati dell'Aran, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. Il 16 per cento degli statali è un over 60 e appena il 5 per cento ha un'età compresa tra i 18 e i 29 anni. La Corte dei Conti del Lazio ha definito «tassativo» il divieto di conferimento di incarichi di studio e consulenza - che spesso e volentieri sono generosamente retribuiti - al personale in pensione delle pubbliche amministrazioni, richiamando alla memoria quanto fissato da una legge del 2012 per la revisione della spesa pubblica. Legge che all'articolo 5 impone il divieto di «attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza», nelle amministrazioni dello Stato, nelle Regioni, nelle Province nei Comuni e persino nelle Autorità indipendenti. Come detto, tutto è partito da una richiesta del sindaco di Cassino. Il primo cittadino voleva sapere se era possibile conferire un incarico temporaneo, straordinario e a titolo oneroso, al vecchio responsabile finanziario del servizio tributi dell’Ente, già cessato dal servizio, e che l’attività oggetto della prestazione non sarebbe consistita in un’attività di consulenza, ma solamente in una semplice condivisione dell’esperienza maturata dall'ex funzionario. Così la sezione regionale della Corte dei Conti, dopo aver considerato la richiesta di parere ricevibile, è entrata nel merito della questione.

IL MERITO

Ci sono anche due vecchie circolari di palazzo Vidoni, del 2014 e del 2015, hanno evidenziato i giudici, in cui si chiarisce che il divieto di conferire incarichi di studio e consulenza ai pensionati è da intendersi come tassativo. Quindi che compiti può svolgere il personale in quiescenza nella Pubblica amministrazione? «Tutte le altre attività non menzionate sono consentite, ricavandole al contrario rispetto al dettato normativo», ha chiarito la Corte dei Conti del Lazio. Le amministrazioni interessate come detto sono tutte quelle previste nel Testo unico del pubblico impiego e quelle rientranti nel conto economico consolidato della Pa dell'Istat. Si va dalle amministrazioni dello Stato alle Comunità montane. Attenzione, però, perché l'elenco delle attività inaccessibili per i pensionati non deve essere esteso ulteriormente, hanno avvisato i giudici, altrimenti ciò finirebbe per determinare un’irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza.

Sopravvive in realtà, anche un’altra eccezione legata alla necessità di portare a termine nei tempi previsti i progetti del Pnrr. Da uno dei vari decreti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è stata data la possibilità alle amministrazioni titolari di progetti Pnrr, inclusi Regioni ed enti locali, di conferire incarichi retribuiti di consulenza alle persone collocate in quiescenza. L’incarico di responsabile unico del procedimento (Rup) può essere loro conferito soltanto per particolari esigenze alle quali non è possibile far fronte con il personale in servizio, e comunque soltanto per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente.