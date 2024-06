Mercoledì 5 Giugno 2024, 06:10

Esauriti in un baleno gli incentivi per le auto elettriche - 200 milioni di euro in nove ore - il governo non esclude di aumentare il plafond di risorse. Ma con dei paletti. A darne notizia è stato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti: «Altri soldi potranno arrivare, ma bisogna sempre scegliere dove metterli». Attraverso il piano voluto dal titolare delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, l’esecutivo ha finora messo in campo un miliardo per l’acquisto (anche con rottamazione) di auto, furgoni o moto meno inquinanti. Anche nell’ottica di rilanciare la produzione italiana di auto, lontana dal milioni di veicoli auspicato dall’esecutivo.

E Giorgetti, non a caso, ha aggiunto una postilla: «I soldi non sono infiniti, sono limitati e quindi dobbiamo essere in qualche modo molto selettivi». Nessuna risposta ufficiale dal ministero delle Imprese, anche se da ambienti di governo si fa notare sia che in generale i fondi a disposizione sono pochi per ogni capitolo di spesa sia, soprattutto, che Urso ha sempre legato l’erogazione di ulteriori risorse agli aiuti all’aumento della realizzazione di modelli in Italia.

Al riguardo su questo tema, ieri, è arrivata un’importante apertura dal primo costruttore domestico, Stellantis, che a maggio ha registrato una quota di mercato del 30,3 per cento. «Non ci sono problemi di attività in Italia - ha spiegato il ceo Carlos Tavares - abbiamo garantito piena operatività» fino al 2030 e anche oltre. Con la saturazione dei siti italiani del colosso italofrancese, stimano dal Mimit, si supererà di gran lunga il milione di auto prodotte all’anno. Il manager portoghese, però, ha voluto ricordare: «Siamo aperti a ogni eventuale accordo con il governo italiano, a stringerci la mano per produrre un milione di veicoli. Ma per un milione di veicoli servono un milione di clienti». Parole lette come una nuova richiesta di ulteriori incentivi da parte di Stellantis a Palazzo Chigi. Intanto Tavares ieri era in Italia per un tavolo con i sindacati e le istituzioni sullo stabilimento di Melfi e ha annunciato la produzione nel sito lucano di cinque vetture sulla piattaforma Stla Medium, confermando la Jeep Compass Mild Hybrid e non escludendo l’arrivo della Lancia Delta.

Tornando agli incentivi all’elettrico, come detto lunedì - e a poche ore dall’avvio dalla piattaforma per i concessionari - sono stati opzionati in poco tempo i 200 milioni destinati all’acquisto di vetture con emissioni di C02 tra gli 0 e i 20 grammi al chilometro. Il 62 per cento delle domande è stata presentata da rivenditori a nome dei propri clienti, il resto da società di leasing (comprese quelle per il noleggio a lungo termine), che in passato non potevano aderire a questo tipo di campagne. E proprio questa possibilità - unità all’alto incentivo fino a 13.750 euro - ha finito per spazzare via tutte le ipotesi sulla capienza fatte nei prossimi giorni. Anche Tavares si è detto sorpreso per il successo degli aiuti all’elettrico: «È successo qualcosa di strano, chi di dovere sta indagando».

Dal Mimit spiegano che non si sono registrate «anomalie» sulle auto Bev. Sotto la lente degli ispettori sono finite il 5 per cento delle domande, «un dato fisiologico e in linea rispetto al passato, su cui il ministero, conclusi i controlli, procederà ove opportuno con le dovute procedure di contestazione». Si parla, per lo più, di concessionari che hanno usato lo stesso codice fiscale per chiedere i fondi. Sono terminati anche gli ecobonus per le moto con motore endotermico e quelli per i veicoli commerciali elettrici.