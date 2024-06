Giovedì 6 Giugno 2024, 00:11

Gli ultimi dati Istat sulle condizioni di vita dei pensionati forniscono un identikit preciso delle persone in quiescenza che continuano a lavorare, nel pubblico ma anche nel privato. Tre su dieci possiedono un diploma mentre il segmento dei laureati rappresenta oltre un quinto del totale. L’età media dei pensionati che lavorano è progressivamente cresciuta: nel 2021, infatti, il 78,6% aveva almeno 65 anni (l'asticella si fermava al 77,4% nel 2019) e il 45,4% ne aveva almeno 70 (contro il 41,8% registrato prima della pandemia). L’età media dei pensionati con redditi da lavoro superava quindi i 69 anni nell'anno preso in osservazione.

Nel complesso, i pensionati che lavorano sono 444 mila. Sono soprattutto uomini (in oltre tre casi su quattro) e residenti nelle regioni settentrionali (in due casi su tre). Rilevante la quota di lavoratori non dipendenti, che copre da sola l'86,3% dei casi. I pensionati che lavorano nella Pa, circa 100 mila in tutto stando a stime dei sindacati, si concentrano essenzialmente in due comparti.

I SETTORI

Solo nella Sanità e nell'Istruzione, segnala l'Istat, erano 78 mila nel 2021. Occupano quindi essenzialmente ospedali, università e istituti di ricerca. E ancora. Il 41,4% dei pensionati che lavorano, nel pubblico e nel privato, svolge una professione qualificata, una percentuale più alta rispetto al totale degli occupati (34,5%).

È invece più bassa la percentuale di pensionati che lavorano in professioni non qualificate (3,9% contro 11,8%). Infine, continua l'Istat, considerando solo l’occupazione indipendente, che assorbe come detto l’86,3% dei lavoratori beneficiari di una pensione da lavoro e, quindi, merita una nota a parte, oltre la metà, il 56,3%, è rappresentato da lavoratori autonomi, il 24,9% da liberi professionisti, il 7,1% da coadiuvanti nell’azienda familiare e il 6% da imprenditori.

Se i lavoratori pubblici in quiescenza continuano a lavorare nelle pa fino a 70 anni è anche perché l'importo dell'assegno della pensione non sempre è sufficiente. Stando agli ultimi numeri diffusi dall'Osservatorio dell'Inps sulla Gestione dei dipendenti pubblici, la spesa per le pensioni dei dipendenti pubblici ha superato la soglia dei 90 miliardi di euro e l’importo medio degli assegni si attesta attualmente poco sopra i 2.200 euro (2.209,70 euro per l'esattezza).

IL TFS

La buona notizia è che la cifra risulta superiore di 147 euro rispetto al 2023. Lo scorso anno il costo complessivo delle pensioni dei dipendenti pubblici si era fermato a quota 83,3 miliardi. Le pensioni della Gestione dipendenti pubblici, al 1° gennaio 2024, erano 3.137.572, in aumento dello 0,9% sull’anno precedente. Per il 58,9% si tratta di pensioni di anzianità o anticipate. Per gli statali in pensione sussiste poi un altro stimolo che li motiva a continuare a lavorare anche a tarda età. In molti aspettano anni, e non settimane come nel privato, prima di ricevere dall'Inps i soldi del Trattamento di fine servizio, la liquidazione. Parliamo di somme che in media ammontano a 60-70mila euro. Una cifra che pesa sulle finanze di tanti ex statali, spingendoli a trovare un nuovo incarico.