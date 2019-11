Borse europee deboli. Timido recupero per Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità, con i realizzi sui titoli bancari.internazionale.Sul mercato dei cambi, poco mosso l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,103. Lieve calo dell'oro, che scende a 1.462,8 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 56,21 dollari per barile, in forte calo dell'1,64%.In deciso rialzo lo spread, che si posiziona a +147 punti base, con un forte incremento di 8 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dell'1,22%.deludente Francoforte, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca anche Londra -0,26% e Parigi, che passa di mano sulla parità. Fermo il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 23.501 punti.In buona evidenza a Milano i comparti telecomunicazioni (+1,59%), utility (+1,39%) e beni per la casa (+0,62%).Nel listino, i settori materie prime (-1,00%), assicurativo (-0,73%) e tecnologia (-0,72%) sono tra i più venduti.Tra lea grande capitalizzazione, brilla Telecom Italia, con un forte incremento (+2,65%) grazie ai risultati di bilancio.bene i titoli difensivi come Hera, che mostra un ampio progresso dell'1,75%. Andamento positivo per Enel, che avanza di un discreto +1,45%. Ben comprata Terna, che segna un forte rialzo dell'1,27%.Giù Tenaris, con un decremento dell'1,01%.del FTSE MidCap, Falck Renewables (+5,36%), Cementir Holding (+3,03%), Brunello Cucinelli (+2,78%) e Zignago Vetro (+2,56%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Fincantieri, che continua la seduta con -5,53%. Sensibili perdite per doValue, in calo del 4,45%. In apnea Mutuionline, che arretra del 2,65%. Tonfo di Maire Tecnimont, che mostra una caduta del 2,35%.