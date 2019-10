Borse europee, continuano caute la seduta

Le Borse europee si muovono caute con lo sguardo rivolto a Londra e all'ennesimo rinvio sulla Brexit. L'indice d'area Stoxx guadagna un quarto di punto con i finanziari che sostengono i listini. Il Ftse 100 è sulla parità così come Parigi (+0,06%) mentre viaggia più spedita Francoforte (+0,6%) e, a seguire, Milano con il Ftse Mib a +0,40 per cento.



Lo spread tra btp e bund, dopo un'apertura a 129 punti, sale in area 133. Sul fronte dei cambi l'euro resta stabile sul dollaro a 1,1170 sul biglietto verde. La sterlina sale 1,30 dollari per poi ripiegare a 1,2988.



A Piazza Affari continuano a viaggiare spediti i bancari con l'evidenza di Unicredit (+2,09%), Ubi (+2,06%) e Bper (+1,79%). Buon passo anche per Fca (+1,65%) e Pirelli (+2,4%). Sotto pressione invece Amplifon (-3,15%), Diasortin (-2,31%) e Atlantia (-1,62%) sulle tensioni in America Latina. Ultimo aggiornamento: 12:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA