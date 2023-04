Bnl Bnp Paribas sponsor degli Internazionali di tennis per i prossimi sei anni

Bnl Bnp Paribas rinnova e rafforza la partnership con la Federazione Italiana Tennis e Padel per gli Internazionali Bnl d’Italia, con un accordo fino al 2028. Il Torneo, al Foro Italico di Roma dal 2 al 21 maggio, è da questa edizione nell’élite del circuito “Master 1000” grazie a una formula che ne amplia durata e partecipazione: più giorni di sfide tra 96 top player (erano 56 lo scorso anno), con incontri “combined” maschili e femminili in contemporanea su tutti i campi. Da quest’anno, inoltre, parte la “road to gender pay gap” che porterà nel 2025 - anche grazie all’impegno di Bnl Bnp Paribas - ad equiparare i montepremi tra giocatrici e giocatori, nell’ottica di una concreta parità esaltando il merito oltre il genere.

Il nuovo accordo tra la Banca e la Federazione si arricchisce della Title Sponsorship dei “Bnl Italy Major Premier Padel”, uno dei quattro maggiori tornei professionali internazionali, che si svolgerà sempre all’interno del Foro Italico (10 al 16 luglio) e, per la prima volta, in formula “combined”.

Elena Goitini, amministratore delegato Bnl e Responsabile del Gruppo Bnp Paribas in Italia, ha dichiarato: «Con questo nuovo accordo, la nostra partnership si avvicina al 18° anno, “l’età adulta”; non un traguardo ma un ulteriore inizio nell’accompagnare il successo di questo Torneo, diventato punto di riferimento del tennis internazionale e appuntamento fisso per appassionati e addetti ai lavori. Come Bnl è banca nazionale - con la Direzione Generale a Roma - e parte di un Gruppo globale come Bnp Paribas, così gli “IBI” sono legati alla Capitale con lo sguardo rivolto all’Italia e al Mondo, grazie ai tanti campioni internazionali attesi nello splendido scenario del Foro Italico».

In questi giorni, poi, per celebrare il tennis, la direzione generale della Banca “Palazzo Orizzonte Europa” a Roma si “veste di tennis” e continuerà a indossare questo abito anche oltre gli IBI, per ricordare i 50 anni di Bnp Paribas al fianco del mondo tennistico internazionale. La facciata a vetri della sede è allestita con una gigantesca pallina da gioco che sembra entrare nell’edificio e che Bnl Bnp Paribas rilancia idealmente verso la città di Roma e la terra rossa degli Internazionali. Sempre ad “Orizzonte Europa”, dal 26 aprile fino al 5 maggio, saranno esposti in anteprima i trofei destinati alla campionessa e al campione che vinceranno l’edizione 2023.

Alla luce del successo delle edizioni precedenti, continua una nota, sarà rilanciata l’iniziativa “Young Talent Team” di Bnp Paribas in collaborazione con Fitp, dedicata ai promettenti talenti italiani del tennis giovanile (tra i 12 e i 18 anni). Attraverso “Young Talent Team”, la Banca e la Federazione sostengono i campioni di domani anche da un punto di vista finanziario attraverso “borse di studio”, favorendone l’inclusione economica. Bnl e le Società del Gruppo Bnp Paribas in Italia puntano così sul tennis come veicolo di formazione e crescita per i giovani, occasione per condividere le “regole del gioco” nel rispetto dell’avversario, nell’ottica della competizione e non del contrasto.

Bnl Bnp Paribas conferma poi l’impegno per la solidarietà, coniugandola con lo sport e coinvolgendo i protagonisti del Torneo in “Ace Bnl per Telethon”, che premierà i “servizi vincenti” realizzati sul Campo Centrale. Per ogni “ace”, la Banca devolverà 50 euro a sostegno della ricerca scientifica per la cura delle malattie genetiche rare; in 31 anni di partnership con Fondazione Telethon, Bnl Bnp Paribas ha raccolto circa 330 milioni di euro, per quella che è una delle maggiori iniziative di fund raising in Europa.