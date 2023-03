Crollo banche, Biden: «Il sistema americano è sicuro, nessuna perdita per i contribuenti»

«Il sistema bancario è sicuro». Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, lo ha ribadito più volte, nel suo breve intervento dalla Casa Bianca per rassicurare la popolazione dopo il fallimento di Signature Bank, in scia a quello di Silicon Valley Bank. «Nessuna perdita sarà a carico dei contribuenti», ha specificato Biden, dopo che il governo ha approvato dei provvedimenti speciali per garantire tutti i depositi, «i soldi saranno garantiti dai fondi assicurativi». «Chiederò al Congresso e ai regolatori norme bancarie più rigide», ha poi detto Biden, andando via senza rispondere alle domande dei giornalisti.