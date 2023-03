Domenica 12 Marzo 2023, 08:57 - Ultimo aggiornamento: 09:23

Il fallimento di Silicon Valley Bank (SVB), il secondo maggiore crac bancario nella storia americana, ha scosso il mondo della finanza che ora si interroga sugli effetti per banche, start up innovative, mercati e regolamenti bancari.

Silicon Valley Bank, il crac improvviso: cosa è successo? Effetto domino in Europa (ma non sarà una nuova Lehman Brothers)

Silicon Valley Bank, piano spezzatino



In attesa di una vendita modello "spezzatino"delle attività della banca che potrebbe iniziare in settimana, con un interesse già manifestato da Elon Musk e da Bank of London (per il ramo inglese), il fallimento di SVB sorprende soprattutto perché la banca di riferimento della Silicon Valley era fino a poco tempo fa in buona salute. La sedicesima banca americana, con attivi per 212 miliardi di dollari, aveva comprato titoli sicuri, in gran parte T-bond a lunga scadenza e mutui garantiti dallo Stato che pagavano un interesse fisso. Nessun rischio di default, ma esisteva un rischio di mercato che, considerato modesto solo un paio d'anni fa, è però esploso quando la banca ha dovuto vendere: complice il rialzo dei tassi, il valore dei titoli si è rivelato assai inferiore al prezzo d'acquisto. Sicché la banca, vendendo bond per 21 miliardi di dollari, ha perso ben 1,8 miliardi.

Va detto che il problema della differenza tra valore nominale e di mercato dei titoli riguarda tutti. The Wall Street Journal stima un gap del 14% nei portafogli delle 24 grandi banche americane. Il calo delle valutazioni dei titoli della Silicon Valley dopo la pandemia ha complicato lo scenario. Il rialzo dei tassi d'interesse ha reso più costoso offrire rendimenti sui depositi per attrarre società tecnologiche che intanto bruciano contante.



L'INTERVENTO

«Il sistema finanziario rimane resiliente», ha detto il Segretario del Tesoro Janet Yellen venerdì dopo aver discusso del caso con i vertici di Federal Reserve, Federal Deposit Insurance (Fdic) e l'Office of the Comptroller of the Currency. Yellen ha espresso «piena fiducia» che le autorità di regolamentazione bancaria prenderanno le decisioni giuste. «Non vedo un rischio sistemico o un contagio colossale come nel 2008, nonostante gli standard di regolamentazione meno rigidi introdotti da Trump per le banche regionali», dice a Il Messaggero Bashar Azzouz, fondatore e managing director di 2Rivers Consulting. «Questa situazione potrebbe essere ancora un caso isolato che riguarda solo Svb. Ma sicuramente renderà più complicato per la Fed perseguire nella stretta con l'aggressività che aveva in mente».



La Fdic, nominata curatore fallimentare, ha detto che si occuperà di vendere le attività della banca. Il governo potrebbe decidere già lunedì se venderne parte o tutte, scrive Bloomberg. A Musk, proprietario di Tesla e Twitter, rispondendo a un tweet del co-fondatore della società di gaming Razer Min-Liang Tan, ha detto di essere «aperto all'idea» di comprare SVB e diventare una banca digitale. La SVB è la prima istituzione bancaria assicurata dalla Fdic a fallire dopo Almena State Bank in Kansas, nel 2020. Ma è la seconda più grande dalla crisi finanziaria di 15 anni fa. «In questa fase, sono meno preoccupato di questa situazione rispetto alla crisi del 2008 perché è dovuta più a una gestione sbagliata del posizionamento sui titoli del Tesoro che sulla qualità dei prodotti bancari come nel 2008, che erano difficili da prezzare e quasi illiquidi», aggiunge Azzouz. Ci si interroga anche sull'impatto del crac sulle numerose startup esposte. I dipendenti di Flow Health non hanno ricevuto lo stipendio venerdì mattina, scrive il Washingon Post. E c'è il rischio che l'anomalia si estenda a macchia d'olio se non si correrà subito ai ripari.