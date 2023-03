Borsa, Milano sprofonda (-4,3%): raffica di sospensioni. Giù anche Londra, Parigi e Francoforte

Piazza Affari sprofonda, continuando a indossare la maglia nera tra i listini del Vecchio Continente, tutti in caduta. La Borsa di Milano cede il 4,3% mentre Londra perde l'1,7%, Parigi il 2% e Francoforte il 2,2%. Sul listino milanese raffica di sospensioni al ribasso con Bper (-8,7%), Mps (-8,9%), Mediobanca (-5,7%), Mediolanum (-5,5%), Nexi (-4,7%), Poste (-4,8%), Tim (-5,1%) e Banca Generali (-4,6%) tutte in asta di volatilità mentre Fineco, Intesa, Unicredit, Cnh e Tenaris registrano ribassi superiori al 5%.

Il crollo delle Borse

Borse europee sempre più a picco, con Piazza Affari maglia nera che assiste ad una raffica di sospensioni sui titoli quotati, dove sul sentiment degli investitori prevale il nervosismo. Non sembrano bastare, infatti, a rassicurare i mercati le misure di emergenza varate dalle autorità statunitensi (Fed, Tesoro e Fdic) per tutelare i depositi in seguito al fallimento della Silicon Valley Bank (SVB) e di altri istituto di credito americani, e nonostante il salvataggio da parte di HSBC che ha acquisito per 1 sterlina il ramo britannico di SVB.

I titoli di Stato dell'Eurozona

Per contro, corrono i titoli di Stato dell'Eurozona sulle attese di una Fed meno aggressiva. In un report, Goldman Sachs ha dichiarato che non si aspetta più che la banca centrale americana aumenti i tassi nella riunione della prossima settimana, prevedendo "una notevole incertezza sul percorso oltre marzo", alla luce degli ultimi sviluppi che hanno coinvolto la SVB.

Il cambio Euro / Dollaro

Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,31%. L'Oro continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.892,7 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 74,86 dollari per barile, con un ribasso del 2,37%.





Lo Spread

Torna a salire lo spread, attestandosi a +177 punti base, con un aumento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,04%.