Bed Bath & Beyond, si esaurisce il rally: Ryan Cohen vende quota

(Teleborsa) - Bed Bath & Beyond, catena statunitense di prodotti per la casa, potrebbe aver terminato il rally che l'aveva portata a più che quadruplicare il proprio valore in circa due settimane. La società d'investimento RC Ventures, il secondo più grande azionista, ha dichiarato che intende vendere 9,45 milioni di azioni, comprese le opzioni. Si tratta della società di Ryan Cohen, co-fondatore di Chewy e presidente di GameStop, che a marzo aveva acquisito una quota per spingere la società a esplorare alternative strategiche, inclusa una potenziale vendita completa.

L'annuncio arriva soltanto a due giorni di distanza da quando RC Ventures ha acquistato opzioni call con scadenza a gennaio 2023 su 1,67 milioni di azioni, con un prezzo di esercizio compreso tra 60 e 80 dollari. Questa notizia aveva attirato acquisti record sul titolo da parte degli investitori retail (pari a 73,2 milioni di dollari di azioni in una seduta).

"Siamo lieti di aver raggiunto un accordo costruttivo con RC Ventures a marzo e ci impegniamo a massimizzare il valore per tutti gli azionisti - ha comunicato Bed Bath & Beyond nella tarda serata di ieri - Continuiamo a rispettare le nostre priorità per aumentare la liquidità, apportare modifiche strategiche e migliorare le operazioni per riconquistare i clienti e aumentare l'efficienza dei costi".

"In particolare, abbiamo lavorato rapidamente nelle ultime settimane con consulenti finanziari e istituti di credito esterni per rafforzare il nostro bilancio e la società fornirà maggiori informazioni in un aggiornamento alla fine di questo mese", ha aggiunto.