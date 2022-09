Bankitalia, prestiti a settore privato in crescita del 3,9%

(Teleborsa) -sui dodici mesi, mostrando un'accelerazione rispetto al 3,2% rilevato nel mese di giugno. E' quanto emerge dagli ultimi dati didel supplemento "Banche e moneta".Più in dettaglio, isono aumentatisui dodici mesi rispetto al 4,1% del mese precedente, mentre quelli allesono cresciuti,segnando una decisa accelerazione rispetto al 2,6% del mese precedente.sui prestiti erogati alle famiglie per l'acquisto di abitazioni (), comprensivi delle spese accessorie (TAEG) si sono portatidal 2,37% di giugno, mentre quelli sulle nuove erogazioni disono lievitatidall'8,34% del mese precedente.I tassi di interessenon finanziarie sono scesi invecedall'1,44% del mese precedente, in particolare, quelli per importi fino a 1 milione di euro si sono attestati al 2,01% e quelli sui nuovi prestiti di importo superiore a tale soglia all'1,01%.Sul fronte della raccolta, idel settore privato sonoin accelerazione rispetto al 3% di giugno, mentre lasi èdopo il -7,1% di giugno, confermando un trend negativo. I tassi passivi sul complesso dei depositi sono stati pari allo 0,32%, pressoché invariati rispetto allo 0,31% del mese precedente.