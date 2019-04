© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. È quanto emerso al termine della prima giornata dell'Eurogruppo a Bucarest dopo il colloquio tra il ministro dell'Economiae il vicepresidente della Commissione UETria, che rientrerà in serata per lavorare sul Def, ha chiarito che nel colloquio con Dombrowskis hanno "discusso degli obiettivi di crescita economica e di finanza pubblica dell'Italia" proprio in vista imminente presentazione del Documento di Economia e Finanza.Sul tema dei, il vicepresidente della Commissione UE ha confermato di lavorare "strettamente e costruttivamente con le autorità italiane. Spero che saremo in grado di raggiungere risultati positivi".Tria ha poi aggiunto che sul tema rimborsi, che ha provocato non pochi malumori tra lui e il M5S, "stiamo disegnando delle regole per pagare tutti nel modo più regolare possibile"."Vogliamo indennizzare tutti, bisogna fare in modo che i risparmiatori possano essere pagati tutti. Sarà fatto tutto in regola", ha ribadito Tria dal profilo Twitter del ministero.