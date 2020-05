Banche, da lunedì 18 sportelli alla normalità: ecco il protocollo Abi-sindacati

Riaprono le banche, ma con alcune limitazioni: cambiano infatti le regole per l’accesso allo sportello a partire da lunedì 18 maggio, in linea con le disposizioni del governo sulla cosiddetta Fase 2: ingressi contingentati nelle filiali, anche senza appuntamento, ma con rapporto massimo di uno a uno tra numero di clienti e lavoratori, per andare incontro alla maggiore mobilità delle persone iniziata lo scorso 4 maggio. Scatterà, comunque, immediatamente l’obbligo di prenotazione telefonica e sarà stabilità una riduzione dell’operatività delle agenzie bancarie nelle zone in cui l’aggravamento del rischio sanitario comporterà l’adozione di più rigorose misure di contenimento della mobilità dei cittadini da parte delle istituzioni. Nelle filiali, secondo quanto definito nel nuovo protocollo siglato tra Fabi e gli altri sindacati con Abi, sarà rispettato sempre il mantenimento della distanza di sicurezza, sarà garantita la disponibilità di dispositivi di protezione individuale per tutte le lavoratrici e i lavoratori bancari. Le sigle valuteranno con l’Associazione bancaria i test sierologici per i dipendenti. Ecco il protocollo delle riaperture. © RIPRODUZIONE RISERVATA