Banca Sistema, al via la terza cartolarizzazione del portafoglio CQ

(Teleborsa) - Prende il via la(Cessione del Quinto) di, Quinto Sistema Sec. 2019.L'operazione, sulla scia del successo delle prime due operazioni lanciate nel 2016 e nel 2017, prevede unche si completerà indicativamente alla fine del prossimo anno e consentirà di proseguire con la strategia didel business della. Rispetto alle precedenti operazioni, la principale novità riguarda la presenza di Banca Sistema tra gliche in larga parte rimane fortemente diversificato in termini di soggetti erogatori.Ieri, una società veicolo costituita ai sensi della Legge 130/99, ha(ABS) con struttura partly paid, per un valore iniziale di circadi euro, incrementabili grazie al meccanismo partly paid,di euro. Come avvenuto con le precedenti due operazioni, i titoli di classe senior possono essere utilizzati da Banca Sistema per operazioni di rifinanziamento con investitori istituzionali.Successivamente, una volta ottenuto il rating, i titoli della classe senioranche per operazioni di rifinanziamento con BCE, in particolare leCredit Agricole Corporate and Investment Banking insieme a Banca Sistema hanno coordinato, in qualità di Arrangers, l'operazione mentre lo Studio Legale Jones Day ha assistito le parti in qualità di transaction legal counsel. Banca Sistema si è avvalsa altresì della collaborazione di Securitisation Services S.p.A. (Gruppo Banca Finint) nei ruoli di Corporate Servicer, Back-up Servicer e Representative of Noteholders, mentre il ruolo di Paying Agent, Calculation Agent e Account Bank è svolto da Credit Agricole Corporate and Investment Bank.