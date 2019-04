Banca Intermobiliare, Trinity presenta la lista per il cda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Trinity Investments Designated Activity Company, azionista di maggioranza di Banca Intermobiliare Spa (Bim), ha consegnato oggi la lista dei candidati per la nomina del consiglio di amministrazione della società, all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti convocata a Torino per il prossimo 30 aprile. La lista propone un ampio rinnovo della composizione dell'organo amministrativo.Nei mesi scorsi, con il supporto del nuovo azionista di maggioranza, si è svolta un'importante operazione di patrimonializzazione ed efficientamento della banca per il suo rilancio. Questo lavoro ha consentito di superare una fase non semplice per la banca in un difficile contesto di mercato per il settore del credito. Si apre quindi un nuovo periodo volto a consolidare il posizionamento della banca nel segmento del wealth management. Per questa fase Trinity ha individuato nuovi amministratori con significative esperienze nel settore e con un profilo internazionale.La presentazione della lista di candidati arriva, inoltre, a valle dell’impegno assunto da Trinity nei giorni scorsi a intervenire con operazioni di rafforzamento patrimoniale dove si rendesse necessario, in modo da assicurare che nell’arco dei prossimi dodici mesi siano rispettati i coefficienti patrimoniali regolamentari.La lista depositata si compone di nove nomi, tanti quanti sono i componenti del consiglio di amministrazione da eleggere. Tra questi figurano: il candidato per la posizione di presidente è Jürgen Dennert, grazie all’esperienza di amministratore delegato di Medio Credito Centrale e capo dell'audit in Unicredit, Claudio Moro con pregresse esperienze nell’ambito di investimenti bancari presso Lazard, Leonardo e amministratore delegato di Banca Leonardo, Massimo Tosato che vanta un’esperienza ventennale all‘interno di Schroeders ed è stato amministratore delegato di Questio. Sono inoltre inclusi quattro amministratori indipendenti (Anna Chiara Svelto – ex consulente generale di Ubi Banca, Sara Zaltron, precedentemente responsabile della gestione del rischio presso Azimut, Maria Paola Clara, consulente senior di Classis Capital Sim e già componente del consiglio in scadenza, Elisabetta Pizzini, ex GE Capital). Completano la lista, infine, Pietro Stella e David Alhadeff, soci di Attestor Capital e già componenti del precedente consiglio di amministrazione.