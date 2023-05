Aiutare i più fragili e creare lavoro: ecco la sfida di Sonia, Marisa e Mirella

PERUGIA - Tre donne e una storia. Quella di voler mettere a frutto la propria esperienza, farsi imprenditrici, aiutare i più fragili e anche creare lavoro. È la sfida di Professione Assistenza h24, servizio di consulenza per essere «la risposta alle necessità» delle famiglie già attivo a Perugia, la cui sede in via Ruggero D'Andreotto 7 sarà inaugurata sabato 20 maggio.

Sonia Fiorucci, Marisa Giansante e Mirella Manciavillano mettono insieme una lunghissima esperienza nell'ambito dell'assistenza e della formazione sociale, a livello cooperativo e di volontariato, che sono pronte a mettere a disposizione per chiunque necessiti di assistenza domiciliare e ospedaliera, servizi infermieristici, fisioterapia, taxi sanitario, babysitter, consulenza badanti, servizio di compagnia o segretariato sociale.

Tre donne, tre professioniste, tre madri con l'obiettivo di essere vicine a chi necessita del loro aiuto con professionalità ma anche molta umanità.

Una sfida, la loro, in grado anche di creare lavoro, dal momento che per rispondere con «precisione e puntualità» a questo tipo di esigenza diventa importante anche avvalersi di un gruppo qualificato di collaboratori con esperienza in assistenza ad anziani e disabili: la ricerca di profili qualificati è già aperta.

Sito ufficiale www.professioneassistenzah24.it

Informazioni: 075 9374652 – 329 4170786 – 380 9053687 - info@professioneassistenzah24.it