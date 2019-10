Aramco, pronta l'Ipo del secolo: debutto in Borsa l'11 dicembre

Tempo quasi scaduto per il debutto di Aramco in Borsa. dopo tanti rinvii, sta per essere svelata l’Ipo del secolo. Il gruppo petrolifero saudita ha imboccato la rotta per debuttare in Borsa, sul listino di Riyadh, il prossimo 11 dicembre. L’obiettivo del principe ereditario Mohammed bin Salman è di quotare il 5% della società sia sul listino del Regno che su una piazza internazionale entro il 2020 o il 2021. Stando ad analisti e fonti di mercato, interpellate da Radiocor, la società però starebbe valutando di quotare sulla Borsa saudita, il Tadawul, solo l’1%-2% delle azioni di Saudi Aramco. L’ufficialità ci sarà domenica prossima, il 3 novembre, quando la Borsa saudita annuncerà i tempi dell’Ipo. Questo almeno stando a quanto riportato dalla televisione saudita Al-Arabiya. Mentre iniziava a Riyadh il Forum ‘Future Investment Initiativè voluto dal principe ereditario bin Salman, la tv annunciava un primo calendario, citando fonti finanziarie non specificate. Dal canto suo, Saudi Aramco ha continuato a ribadire che «l’azienda continua a impegnarsi sulle attività di preparazione alla quotazione in Borsa.



L’azienda è pronta e la tempistica dipenderà dalle condizioni di mercato». Gli analisti sono ancora scettici e aspettano l’ufficialità anche perchè sembrano ancora distanti le valutazioni. La data attesa per l’indicazione del prezzo è il 17 novembre. Mohammed bin Salman ha fatto dell’Ipo uno dei punti di forza della sua «Vision 2030», il programma saudita che guarda a un orizzonte oltre il greggio, e punta ad una valutazione record di duemila miliardi di dollari per la società a fronte di una valutazione di advisor e investitori stranieri a 1.200-1.500 miliardi. Alcune fonti hanno riportato che l’amministratore delegato di Saudi Aramco, Amin Nasser, non sarà presente al Forum proprio perchè impegnato in incontri con gli investitori all’estero prima dell’offerta.

