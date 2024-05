Mercoledì 22 Maggio 2024, 06:13

Prima al mondo. L’Unione europea batte tutti sul tempo e diventa la prima giurisdizione a dotarsi di regole precise per governare l’intelligenza artificiale (AI) e le sue implicazioni. E aspira, così, a fare da modello per il resto del pianeta. I 27 governi riuniti nel Consiglio Telecomunicazioni dell’Ue hanno approvato ieri a Bruxelles, all’unanimità e in via definitiva, l’AI Act, il regolamento che disciplina la nuova e dirompente tecnologia in tutte le sue fasi, dallo sviluppo all’immissione nel mercato fino all’utilizzo concreto, che la Commissione presieduta da Ursula von der Leyen aveva presentato nel 2021.

Il provvedimento aveva incassato, a dicembre, un accordo politico di massima nel negoziato a tre fra Consiglio, Parlamento e Commissione - dopo un’intensa maratona durata 36 ore e una forte pressione, dribblata, di Big Tech - e aveva poi ricevuto a marzo luce verde e a larghissima maggioranza dall’Eurocamera. Il testo prevede un meccanismo di controllo, con la creazione di un ufficio europeo per l’AI (Bruxelles lo ha fatto a gennaio), in grado di comminare multe comprese tra 7,5 e 35 milioni di euro (o tra l’1,5% e il 7% del fatturato globale annuo, in base al valore più alto) a seconda dell’entità dell’infrazione e delle dimensioni dell’azienda in questione. «L'Europa parla con una sola voce sull'AI», ha detto il commissario europeo al Mercato Interno, Thierry Breton.

L’obiettivo perseguito dall’Unione è duplice: da una parte vuole incentivare l’innovazione e il radicamento delle start-up ad alto potenziale in Europa (per non ripetere il ritardo accumulato di fronte all’avvento dei social network e il vantaggio competitivo acquisito dagli Usa), ma dall’altra intende tutelare i diritti fondamentali e la sicurezza delle persone.

LA SCALA

Per farlo, l’AI Act - che, essendo un regolamento, sarà applicato nello stesso modo dappertutto nell’Ue - classifica i diversi tipi di intelligenza artificiale in base a una scala di rischio (minimo, limitato, alto e inaccettabile) e al livello d’impatto concreto. Si parte con il rischio minimo, tipo quello rappresentato dai filtri antispam, per cui non si prevedono paletti particolari.

Salvaguardie che cominciano, invece, a materializzarsi quando si sale di categoria verso il rischio limitato, ad esempio le raccomandazioni automatizzate sui portali dell’e-commerce, le chatbot o i contenuti prodotti dall’AI: i sistemi di questo tipo saranno soggetti a obblighi di trasparenza “soft”, come la necessità di dichiarare che il contenuto è stato generato dall’intelligenza artificiale.

I PROCESSI

In particolare, le immagini e i video artificiali o manipolati (i cosiddetti "deepfake” che spopolano sui social network) dovranno essere chiaramente etichettati come tali per evitare la diffusione di materiali del tutto falsi ma che sembrano veri, e che potrebbero pure influenzare indebitamente i processi elettorali.

Clausole precise riguardano i modelli fondativi dell’AI cosiddetta generativa, quelli cioè che, come ChatGpt, sono in grado di “sfornare” testi e traduzioni in pochi secondi, “addestrati” attraverso un’enorme quantità di dati: devono dichiarare le fonti utilizzate e rispettare le norme Ue sul diritto d’autore nell’impiego di articoli di giornale o di testi e musica di canzoni.

Per i sistemi ad alto rischio, prima dell’immissione sul mercato si prevede una valutazione dell’impatto sui diritti fondamentali: stiamo parlando dell’AI usata per sovrintendere alle infrastrutture critiche di luce e gas, adoperata nei dispositivi medici o nell’esame di CV per l’assunzione nel posto di lavoro o l’ammissione all’università.

A chiudere il cerchio, il rischio inaccettabile: la legislazione Ue mette fuorilegge la sorveglianza di massa, i sistemi di identificazione biometrica basati su caratteristiche sensibili (convinzioni politiche, religiose, filosofiche, orientamento sessuale), le banche dati di riconoscimento facciale create a partire dall’estrapolazione di immagini presenti su Internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso, ma pure il riconoscimento delle emozioni sul posto di lavoro e a scuola e altre applicazioni in grado di manipolare i comportamenti individuali.

Qualche deroga sul fronte dell’identificazione biometrica è prevista per le forze dell’ordine, ma solo se c’è un’autorizzazione giudiziaria o amministrativa e solo per scopi ben definiti: dalla ricerca di una persona scomparsa alla prevenzione di un attentato terroristico, fino alla localizzazione di chi è sospettato di aver commesso un reato grave.

L’APPROCCIO

L'Ue ha «il regolamento più avanzato del mondo» sull'intelligenza artificiale, ha ricordato ieri Roberto Viola, l’italiano che è direttore generale della Dg Cnect, il dipartimento della Commissione che si occupa di digitale. Ma adesso, nella fase dell’attuazione che sta per cominciare, servirà «lavoro di squadra, una buona cooperazione e un buon coordinamento», ha aggiunto, visto che l’AI Act sposa un «approccio a più livelli per la governance, in cui i compiti sono svolti dalla Commissione Ue e dagli Stati membri».

Appena pubblicato in Gazzetta ufficiale, l’AI Act entrerà in vigore 20 giorni più tardi e sarà pienamente applicabile dopo 24 mesi, cioè dal giugno 2026. Nel frattempo, però, alcune parti saranno anticipate gradualmente. I divieti scatteranno già tra sei mesi, i codici di condotta tra nove e le norme generali, tra cui la governance multilivello, tra 12. Applicazione posticipata, invece, per gli obblighi per i sistemi ad alto rischio, operativi solo tra tre anni.