Apple, titolo stabile. Attesa per presentazione nuovi prodotti

Mercoledì 7 Settembre 2022, 17:00







(Teleborsa) - Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta di Apple, che sta facendo un moderato -0,01%, nel giorno della presentazione dei nuovi prodotti.



Alle 19 italiane, nella sua sede in California, Apple presenterà il lancio dell'iPhone 14, dell'Apple Watch Series 8 e di un aggiornamento del sistema operativo iOS. Si tratta del primo evento in presenza dall'inizio della pandemia di coronavirus.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della casa di Cupertino, che fa peggio del mercato di riferimento.

Il quadro tecnico di Apple suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 153,8 USD con tetto rappresentato dall'area 155,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 153,1.