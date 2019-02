Allerta maltempo in Alto Adige: Autobrennero chiusa per neve

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Caos neve inL'autostrada delè chiusa in direzione nord da Chiusa fino al confine. Si è formata una coda di 12 chilometri, anche il servizio strade ha difficoltà a proseguire e a raggiungere i mezzi.(a Mules e tra Vipiteno e il confine di stato), come anche la statale della Val Venosta a Gomagoi.poi si è nuovamente formata una lunga coda, arrivata a sera ae rimasta tale per l'intera notte. Sono state tra l'altro segnalate fino alleancora nevicate dal Brennero fino all'altezza di Egna.Nella mattinata persino unaha investito l'autostrada nei pressi del confine di stato.- Preoccupazione per la piena delanche a Roma: chiusi gli accessi alle banchine. Lo rende noto il Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile di Roma Capitale comunicandodel Tevere nel tratto urbano con il superamento della prima soglia di attenzione del livello del fiume Aniene (SA1)". Il personale tiene in costante osservazione i livelli.