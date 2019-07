Alitalia: Sindacati, nuovi partner intervengano su alleanze-network

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La(FNTA), in rappresentanza dei piloti e degli assistenti di volo Anpac, Anpav e Anp, "ritiene cheda parte dell'attuale direzione commerciale della gestione commissariale".Lo si legge in una nota, in cui si precisa che FNTA ha espresso la propria preoccupazione aie aiattraverso una lettera dedicata: "il compito dell'attuale management del Gruppo Alitalia è di fatto esaurito".Per i piloti e gli assistenti di volo di Alitalia, sostiene l'FNTA, "proseguire anche solo nell'accettazione di fatto delle regole commerciali, negoziata tra Delta, Air France-Klm e Virgin,Atlantia di attuare i necessari correttivi perchéma possa sviluppare il potenziale di crescita sul mercato del Nord Atlantico, punto cardine di un vero e solido piano industriale capace di generare il vero rilancio della compagnia di bandiera".FNTA auspica quindi "un deciso e tempestivo intervento correttivo dei commissari perché si possa gestire l'ultima fase della transizione verso la Nuova Alitalia attraverso un proficuo e costruttivo confronto tra tutti i soggetti coinvolti".