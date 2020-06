Alitalia, da oggi riprendono voli diretti Bari-Milano

(Teleborsa) - Alitalia riprende oggi a collegare direttamente Bari e Milano. Alle 13 è partito dall'aeroporto "Karol Wojtyla" il volo AZ 1630 per Malpensa. Il collegamento, da sapere Alitalia in una nota, sarà effettuato tutti i giorni e si aggiunge al servizio quotidiano con Roma Fiumicino, rimasto sempre attivo durante il periodo di lock down del''Italia per la pandemia da Covid-19.



Da Milano Malpensa, il volo per Bari è previsto ogni giorno alle ore 9.30, mentre da Roma Fiumicino la partenza per la Puglia è tutti i giorni alle 9.20 e da Bari verso la Capitale alle 11.10.



Tutti i voli Alitalia – viene sottolineato nella nota – vengono effettuati con capienza degli aerei contingentata, al fine di rispettare le attuali disposizioni di legge sul mantenimento del distanziamento minimo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA