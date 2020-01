Agenzia Entrate, arriva nuovo 730: eredi e figli a carico, le novità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Approvato dall'nella sua versione definitiva con relative istruzioni, ilA partire dagliche potranno usare il. Il cambiamento riguarda la dichiarazione dei redditi relativaGlipotranno, dunque, utilizzare il modelloper la dichiarazione per conto del contribuente deceduto con i. Il 730, in questo caso, non potrà essere consegnato al sostituto d'imposta né del contribuente né dell'erede, ma dovrà essere presentato tramite unDalle dichiarazioni relative alper i figli diil limite diInoltre, si legge sul sito "Entrano inoltre nel 730 loper la bonifica ambientale e la detrazione delper le spese di realizzazione di colonnine per la