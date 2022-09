Acqua, PNRR grande opportunità per settore idrico e crescita Paese

(Teleborsa) -può rappresentare una, accelerando investimenti e riforme, grazie anche aiper la tutela della, oltre 3 miliardi dei quali destinati alle aziende del comparto.Una cifra ancora contenuta rispetto aiche, secondo le stime di Utilitalia, il settore avrebbe bisogno per generarenell'ordine dello 0,78%per 160mila nuovi posti di lavoro. I dati emergono dal paper "Il PNRR e il servizio idrico integrato", messo a punto dae presentato a Torino in occasione dell'ultima giornata del Festival dell'Acqua.L'attuazione del PNRR ha già vistodi circadi euro per l'ottimizzazione deglied altridi euro per ildi rete. Ulterioridi euro sono stati assegnati inoltre, su base territoriale, per interventi diLa completa attuazione di questi 4,6 miliardi investimenti finanziati può generare unpari a circa lo 0,2% a livello nazionale, mentre è(+0,6% sul Pil della macro-area); allo stesso modo, il piano di investimenti è capace di, di cui circa 21mila nel Mezzogiorno e circa 33mila al Centro Nord."Il PNRR rappresenta una grande occasione per l'intero comparto: l'impegno messo in campo in questi mesi dal governo per una gestione più efficiente della risorsa idrica è di fondamentale importanza", spiega il direttore generale di Utilitalia,, aggiungendo "si tratta di una mole significativa di investimenti che potrà contribuire a colmare il divario infrastrutturale del Sud, e a rendere le reti più resilienti di fronte agli effetti della crisi climatica".