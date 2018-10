Spread in calo a 283, Piazza Affari la migliore in Europa

Ultimo aggiornamento: 18:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, che mostrano buoni guadagni. A fare da traino al listino di Piazza Affari, contribuisce la frenata dello spread sceso sotto i 290 punti dopo i massimi raggiunti nelle ultime ore. Resta tuttavia il nervosismo tra gli investitori per la nota di aggiornamento al Def mentre l'annuncio della riduzione del deficit nel 2020 e nel 2021 è stata interpretata come un'apertura al dialogo nei confronti di Bruxelles.In forte calo lo spread, che raggiunge 283 punti base (-16 punti base), con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,30%.Francoforte, è rimasta chiusa per festività. Londra avanza dello 0,48% e Parigi, dello 0,43%., con l'indice guida Ftse Mib a 20.736 punti.Recordati (+3,65%), Azimut (+2,90%), Leonardo (+2,79%) e Cnh Industrial (+2,74%). Male Bper che ha chiuso con un meno 1,30%.