Reddito di cittadinanza, per Treu: inaccettabile che sia solo per gli italiani

Nuove polemiche sul reddito di cittadinanza. Dopo le dichiarazioni del vicepremier Luigi Di Maio in cui ha assicurato che il reddito di cittadinanza sarà solo per gli italiani, arriva la risposta di Tiziano Treu presidente del Cnel ed ex ministro del Lavoro. Treu, infatti, sostiene che sia inaccettabile secondo il diritto europeo che una prestazione assistenziale come il reddito di cittadinanza sarà prevista solo per gli italiani.



Ha spiegato poi che la Corte europea di giustizia si è pronunciata più volte su prestazioni simili e ha sempre ribadito l'estensione anche agli stranieri con permesso di soggiorno.



«Secondo me non è accettabile - ha detto rispondendo a un domanda sulle parole del vicepremier Luigi di Maio sul reddito di cittadinanza - che si dia solo agli italiani».

















