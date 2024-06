Piccoli abusi edilizi sanabili con più facilità e interventi in casa per cui non servirà più alcun titolo abilitativo, permesso e/o comunicazione. Con il decreto cosiddetto "Salva casa" ci sono diverse novità per i proprietari di abitazioni. Il provvedimento è stato approvato dal governo ed è già in vigore, ma deve essere convertito in legge entro due mesi dal Parlameno, con annessi emendamenti.

Nel passaggio alle Camere sarà sicuramente introdotto il “Salva Milano” - la norma per sbloccare il completamento di non pochi grattacieli . Ma a livello parlamentare girano altre bozze di modifiche: dal superamento il superamento delle misure minime (altezza minima a 2,70 metri e superficie a 28 metri quadrati) di una stanza per ottenere l’abitabilità, alle pratiche giacenti per i vecchi condoni, in primis quello del 1997. Vediamo però nel dettaglio cosa cambia e quali interventi non richiederanno più i titoli abitativi e annessi.

