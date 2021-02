Zara eletta segretaria del Consiglio Musulmano Britannico, guiderà oltre 500 moschee

Si chiama Zara, ha 29 anni, di professione consulente per la formazione nelle aziende ed è stata eletta per guidare il Consiglio Musulmano in Gran Bretagna, praticamente è la prima donna ad avere il compito di fare da interfaccia istituzionale tra gli imam, la rete delle moschee e le istituzioni britanniche. Per la comunità musulmana del Regno Unito è una svolta storica, un passaggio necessario anche per recuperare credibilità dopo tante accuse di opacità nel passato.

Zara Mohammed, consulente per la formazione e lo sviluppo a Glasgow, è stata eletta domenica come segretario generale del MCB con 107 voti contro 60 in un'assemblea generale annuale che si è tenuta via streaming. Il suo avversario, un osso duro, era Ajmal Masroor, un imam e di professione fa l'insegnante.

Le prime parole di Zara sono andare a favore della trasparenza, della unità e del bene comune: «La mia visione è quella di continuare a costruire un corpo veramente inclusivo, diversificato e rappresentativo, che sia guidato dai bisogni dei musulmani britannici per il bene comune».

«Essere eletta - ha riportato il Guardian - come primo segretario generale donna è un grande onore e spero che ispirerà più donne e giovani a farsi avanti per assumere ruoli di leadership. Sono loro il futuro di questa organizzazione e della nostra società».

