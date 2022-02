Sei top influencer protagoniste della campagna per promuovere le bellezze d'Italia tra i giovani

#ProtagonisteItaliane è la campagna di influencer marketing realizzata da Enit - l'Agenzia Nazionale del Turismo - per esaltare la bellezza del Bel Paese e renderlo più vicino e attraente per i giovani. Il progetto ha coinvolto sei donne star dei social (Francesca Crescentini di Tegamini, Rocío Muñoz Morales, Francesca Rocco, Irene Colzi, Ilaria Di Vaio, Fiore Manni) che hanno raccontato altrettante bellezze italiane: Milano, Roma, Firenze, Matera, Napoli, Parma e Perugia. Luoghi simbolo di cultura, arte, fashion, food e lifestyle e soprattutto località all'insegna della sostenibilità.

L'Italia - secondo l'ufficio studi Enit - spicca per il numero più alto di location culturali riconosciute a livello mondiale e batte per siti Cina, Germania e Spagna. La vacanza culturale nelle città d'arte nell'era pre Covid muoveva oltre il 56% della spesa dei viaggiatori internazionali in Italia che rappresentano la metà dei visitatori nel Paese, in questo senso il viaggio culturale è la prima motivazione di viaggio per i turisti stranieri in Italia. E grazie ai siti Unesco crescono le presenze nei piccoli centri. I borghi sono cresciuti esponenzialmente nel tempo se si pensa che già solo in epoca pre Covid si rilevava che il 5,3% dei Comuni che nel 2014 accoglievano massimo 2 mila presenze, nel 2019 sono saliti ad oltre 10 mila e il 5,6% dei comuni che erano a 10 mila hanno raggiunto quota oltre 100mila.

«Il progetto Protagoniste Italiane aiuta la crescita sostenibile, lo sviluppo di località meno note e la stagionalità con l'obiettivo di allungare i mesi spalla sui mesi di punta tutto l'anno. Una promozione che dall'analisi social elaborata dall'ufficio studi Enit, promette due milioni di visitatori in più interessati a visitare l'Italia. Alti anche i livelli di impression (1.897.918) e engagement totale (1.586.686) che rendono l'idea di quanto la Penisola venga sbirciata e desiderata già solo nelle ricerche web» dichiara il presidente Enit Giorgio Palmucci.