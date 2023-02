Sarina Wiegman è la miglior allenatrice di calcio, incoronata ai Best FIFA awards di Parigi

Sarina Wiegman è un'allenatrice di calcio ed ex calciatrice olandese oggi commissario tecnico della nazionale femminile inglese. Nel 2001 fu la prima calciatrice olandese a raggiungere le 100 presenze in nazionale. Oggi il suo nome campeggia su tutti i giornali sportivi perchè Sarina Wiegman è stata nominata miglior ct ai Best Fifa Awards di Parigi.

«Fin da quando potevo camminare, ho amato il calcio e nel corso degli anni ho visto come il gioco femminile sia cresciuto e si sia sviluppato» sono state le prime parole di Wiegman. «È incredibile essere qui e celebrare il calcio femminile. Abbiamo degli eroi in questa stanza, le bambine ora hanno i loro idoli».

Alexia Putellas del Barcellona, invece, è stata nominata miglior giocatrice per il secondo anno consecutivo, battendo Mead e l'attaccante statunitense Alex Morgan. Putellas ha guidato il Barça anella stagione 2021-22, prima di subire un grave infortunio al ginocchio che le ha fatto saltare Euro 2022 con la Spagna.

Nelle categorie maschili, Lionel Messi è stato nominato miglior giocatore per completare una serie di trofei per gli eroi argentini della Coppa del Mondo 2022.