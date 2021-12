L'Inghilterra ha battuto 20-0 la Lettonia

La squadra femminile dell'Inghilterra ha inflitto una sconfitta dal risultato inusuale alla Lettonia vincendo 20-0 in una partita di qualificazione per la Coppa del Mondo 2023. Quattro giocatori hanno segnato una tripletta, tra cui l'attaccante del Manchester City Ellen White, che nel frattempo è diventato il capocannoniere nella storia della squadra inglese (48 gol). La sua compagna di squadra Lauren Hemp si è distinta con una quaterna. In totale, dieci giocatori hanno segnato almeno un gol. Questo risultato infrange il precedente record delle Lionesses, una vittoria per 13-0 contro l'Ungheria nel 2005. Le giocatrici inglesi registrano così la loro sesta vittoria in altrettante partite di qualificazione, sotto la direzione del loro nuovo allenatore Sarina Wiegman. Dall'inizio dei playoff hanno segnato 53 gol senza subirne. Precedono Austria e Irlanda del Nord di cinque punti, con quattro partite rimanenti.