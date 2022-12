Giovani donne sull'orlo di una crisi, nel romanzo chick lit di Valentina Catini «É tutto come ho sempre sognato»

«Questo libro racconta un pò le vite di tutte noi, giovani donne alla continua ricerca di una sicurezza lavorativa, emozionale e famigliare, che molto spesso tarda ad arrivare». Giovani donne alle prese con bilanci disastrosi: uomini che scappano e se restano è peggio, lavori così cosi, non quelli che si sperava, amiche con cui condividere fallimenti. Siamo un po' tutte Margherita, la protagonista del romanzo rosa chick lit “É tutto come ho sempre sognato”, il primo di Valentina Catini, appena pubblicato da Porto Seguro Editore.

Trent'anni, single, scontenta del lavoro, un figlio da un uomo inaffidabile, una sorella perfetta. La vita di Margherita è un disastro, e lei inesauribile sognatrice, fa fatica ad accettare questa realtà. Quando poi a un vernissage incontra Christian, il grande amore della sua vita, e scopre che, da uomo incapace di impegnarsi, è diventato il fidanzato perfetto e sta per sposarsi, non ne può più. E tutto cambia. Grazie a un medaglione che viene dal suo passato, Margherita tornerà indietro di 10 anni: l’anno in cui la sua relazione con Christian si è misteriosamente interrotta e avrà la possibilità di cambiare tutto e riconquistarsi la vita che ha sempre voluto. È tutto come ha sempre sognato. Ma ne è veramente sicura? Un viaggio personale verso la conoscenza di sé stessa, alla scoperta di chi è davvero e di chi vuole al suo fianco.

Uno stile frizzante, quello dell’autrice, con dialoghi vivaci e ironici, che catapultano le lettrici nel mondo della protagonista, fatto di sogni nel cassetto, di aspirazioni, di passioni e fantasia. Il romanzo, ambientato a Roma, è arrivato da qualche giorno nelle principali librerie nazionali e sulle piattaforme digitali (Ibs, Mondadori, Feltrinelli, Amazon)

«Ho trascorso anni a vedere le mie più care amiche annaspare nelle loro relazioni, sempre a combattere con uomini sfuggenti, a ritrovarsi in storie problematiche con narcisisti patologici e ad avere difficoltà a trovare un equilibrio sentimentale (me compresa)», racconta l'autrice, giornalista pubblicista, addetta stampa, fondatrice della pagina “The pink blond pepper” e autrice per il blog Costellazione.eu. «É tutto come ho sempre sognato, racconta un pò di loro, di tutte noi, sempre alla ricerca dei "lieto fine" con uomini totalmente sbagliati. E poi succede che un giorno, capiamo chi siamo e chi vogliamo al nostro fianco, e forse, riusciamo a prendere le decisioni più giuste, sia in campo sentimentale che lavorativo».

Chi non ha mai pensato: se tornassi indietro.....A Margherita capita di poter ripercorrere la sua vita. «La protagonista avrà questa possibilità, ma una volta raggiunto il suo "sogno" inizierà a farsi una serie di domande su chi vuole essere e cosa vuole fare della sua vita». A cominciare da lavoro. «Margherita non è felice del suo lavoro: voleva fare altro ma si ritrova consapevolmente a fare una professione che non le piace. Vorrebbe cambiare, ma ha un figlio, una famiglia che la vorrebbe razionale e logica, delle responsabilità che non le lasciano grandi via di fuga. Poi succede qualcosa, e si rende conto che si è sempre in tempo a cambiare la propria vita. E questo è un messaggio: non dimentichiamoci mai che siamo sempre in tempo a inseguire i nostri sogni, qualsiasi essi siano».

Il tutto raccontato con ironia e leggerezza. «Lo stile è abbastanza semplice, con dialoghi freschi e divertenti. Volevo che il racconto entrasse in punta di piedi nelle case delle mie lettrici- tipo e portasse con la leggerezza, piccoli spunti di riflessione. Leggerezza non significa superficialità: è solo un modo diverso di comunicare pensieri ed emozioni universali. Il racconto più che raccontare di me, racconta di tutte noi: chi non avrebbe voluto cambiare la propria vita?».