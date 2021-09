Violenza domestica e minori, un seminario di tre giorni a Roma

Mercoledì 1 Settembre 2021, 13:16

In casa c'è l'inferno e i bambini stanno a guardare. Violenza domestica e violenza assistita dai minori, un fenomeno spesso sottovalutato, a cui non si dà il peso dovuto. Se ne parlerà in un seminario di tre giorni organizzato dalla Fondazione Pangea onlus: il diritto di visita, l'affido condiviso e il principio di bigenitorialità, dalle raccomandazioni del Grevio alla realtà di tutto i giorni.

Questi i temi al centro degli interventi che si susseguiranno dal 3 al 5 settembre, a Roma, presso Dnb House Hotel di via Cavour. Li affronteranno, tra gli altri, Shazia Choudhry, professoressa di diritto di famiglia all'università Queen Mary di Londra, Linda Laura Sabbadini, Chair del W20 e direttore dell'Istat, Laura Menicucci, dirigente del Dipartimento pari opportunità, Carla Garlatti, garante per l'infanzia e l'adolescenza, Marceline Naudi, componente del Grevio, Fabio Roia, presidente della sezione delle misure di prevenzione del tribunale di Milano, la senatrice Valeria Valente, presidente della commissione femminicidi.