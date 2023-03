Una brianzola premiata negli Emirati per aver fondato la più grande scuola di inglese e-learning di Dubai

Quest'anno è una giovane donna dalle origini brianzole è stata premiata ai MEA Business Awards con il titolo di Best English Language Coaching Provider negli Emirati Arabi. Si chiama Monica Perna ed è stata riconosciuta come rappresentante dell’eccellenza dell'Italia all’estero. Ad Abu Dhabi ha fondato una scuola di inglese specializzata nel settore e-learning che in pochi anni è divenuta leader nel settore registrando in tempi record circa 14.000 iscritti ed oltre 1 milione di utenti attivi.

«Dico sempre ai miei studenti che per diventare capaci di esprimere sé stessi in inglese il lavoro da attuare è giornaliero. Solo così l’inglese diventerà un’abitudine ed i risultati raccolti concreti e duraturi nel tempo. E questo è quello che ho fatto io per prima su me stessa» ha detto Perna.

Tutto ha avuto inizio dalla Brianza: prima il diploma in lingue, poi l'università a Milano e poi con il marito fonda una prima attività di formazione in alcuni comuni brianzoli. Erano corsi di lingue e di informatica, settore in cui il marito ha sempre operato. A Dubai arriva quasi per caso, grazie ad una piccola vacanza che la coppia si era concessa dopo un periodo piuttosto complicato. Da lì decidono di replicare il modello della scuola e Monica Perna fonda una scuola e-learning, scommettendo su questa avventura. Le cose hanno funzionato molto bene come dimostra il premio ricevuto.