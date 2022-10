Le femministe russe fanno rete per contrastare la guerra di Putin

In Russia a contrastare la guerra è nato un movimento trasversale tutto al femminile. E' nato in clandestinità il 25 febbraio, all'indomani della 'Operazione speciale' sul territorio Ucraino. Si chiama “Resistenza femminile contro la guerra” (Feministskoïe antivoïennoïe soprotivlenié, FAS) e riunisce 45 organizzazioni già esistenti in diversi settori. A questa si aggiungono decine di attivisti in diverse città russe. Lo rivela oggi Le Monde dedicando al fenomeno della resistenza femminile un ampio reportage.

Le femministe russe contro la guerra in Ucraina sostengono che il conflitto alimenta indirettamente anche la violenza domestica, come se la guerra e i diritti delle donne fossero strettamente legati. “ Gli uomini che tornano con i loro traumi sono un pericolo reale per mogli e compagne. D'altra parte, coloro che commettono i crimini peggiori sul campo di battaglia sono spesso gli stessi che sono i più brutali a casa", spiega Daria Serenko, una militante.

In Russia, il movimento femminista ha continuato a crescere a fronte dell'aumento della repressione sulla società, soprattutto dopo l'approvazione della legge che depenalizza la violenza domestica nel 2017, con il forte sostegno della Chiesa ortodossa. Gli attivisti del FAS, collegati da un canale Telegram distribuiscono Genska Pravda ("Verità delle donne"), un giornale clandestino stampato su stampanti personali e distribuito sotto il mantello come i samizdat della dissidenza ai tempi dell'URSS, al fine di "rompere il blocco dell'informazione". Organizzano memoriali in omaggio ai morti di Marioupol, con croci corredate di nomi, piantate nei cortili . Diverse militanti, nel frattempo, sono finite in carcere. La maggior parte delle femministe arrestate è stata condannata a sanzioni amministrative, ma molte sono ancora in carcere. È il caso di Alexandra Skochilenko.