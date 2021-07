Mostra internazionale delle imprenditrici del Sud, premiata anche Maria Lombardi del Messaggero

Martedì 13 Luglio 2021, 09:23 - Ultimo aggiornamento: 09:46

Sessantacinque le imprenditrici del Sud che hanno esposto per tre giorni a Pescara le loro creazioni. Cinquanta i buyer provenienti da 11 Paesi (Emirati Arabi, Francia, Iran, Kazakhstan, Lussemburgo, Marocco, Romania, Russia, Slovenia, Spagna, e Stati Uniti) che hanno partecipato all'evento. Sono i numeri di "Phenomena", la prima vetrina internazionale per imprenditrici meridionali.

In Italia un’azienda su tre è guidata da donne e tutte insieme le “aziende donna” danno lavoro in Italia a più di 3 milioni di addetti. Nel 2020 un calo dello 0,29% delle aziende guidate da imprenditrici, ovvero 4mila attività in meno rispetto all’anno precedente, al contrario il Sud registra un significativo + 0,26% per le imprese guidate da donne (fonte Centro Studi di Confesercenti).

L'evento si è concluso con la serata condotta da Tiziana Panella, giornalista di La7 e volto di Tagadà, durante la quale sono stati consegnati i Premi Phenomena a: Maria Giovanna Paone, titolare casa di moda KITON; Matilde D’Errico, autrice tv (Amore Criminale Rai 3), premiata da Carlo Masci, sindaco di Pescara, che ha dichiarato di voler pianificare altre edizioni di Phenomena per gli anni a venire. Hanno inoltre ricevuto la statuetta creata dalla scultrice salernitana Deborah Napolitano, la giornalista del Messaggero, Maria Lombardi, l’imprenditrice della ristorazione 3.0, Francesca Caldarelli e Nicoletta Cosentino fondatrice dell’Associazione Cuoche Combattenti.

Premiate anche tre espositrici del salone Phenomena, votate dalla giuria dei buyer intervenuti. Il premio della sezione design è andato alla beneventana Carlotta Scarabeo, dell’omonimo brand di gioielli realizzati con le corde usate nella nautica da diporto. Per la sezione fashion hanno vinto Gabriella e Carla Ripani, le sorelle abruzzesi che hanno creato il brand di borse di alta gamma Ripani. Ed è abruzzese anche il brand vincitore del premio Phenomena food, l’Azienda Agricola La Spora che vede al timone la giovanissima imprenditrice aquilana Simona D’Abruzzo. Phenomena è un format ideato e organizzato da IFTA (Independent Fashion Talent Association) con il sostegno di ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane nell’ambito del Piano Export Sud - PES 2, di Regione Abruzzo, Agenzia di Sviluppo, della Camera di Commercio Chieti - Pescara e del Comune di Pescara.